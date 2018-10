Il Comune non fa il diserbamento: ci pensano pizzaioli e ristoratori

Giovedì 25 Ottobre 2018, 14:10 - Ultimo aggiornamento: 25-10-2018 14:11

TORRE DEL GRECO - A Torre del Greco è piena emergenza rifiuti: sacchetti in strada, isole ecologiche che traboccano di spazzatura, ingombranti che marciscono al sole. La crisi è senza precedenti e coinvolge anche il servizo di diserbo, praticamente fermo al palo. E così in Litoranea la vegetazione è diventata tanto folta da aver spinto un gruppo di residenti alla potatura fai da te. Ristoratori, pizzaioli e semplici cittadini si sono trasformati in giardinieri e hanno sfoltito gli alberi e raccolto la spazzatura che si era accumulata agli angoli dei marciapiedi."Abbiamo iniziato a dare una rinfrescata in Litoranea, non si poteva passeggiare nemmeno più sui marciapiedi. Chiunque voglia aiutarci può unirsi a noi. Basta abbandonare la zona mare. Linvito è rivolto a tutti: commercianti e abitanti". "Non é nessuna protesta verso il sindaco e la sua giunta, vogliamo solo pulire il posto in cui viviamo. Non possiamo restare a guardare mentre topi e insetti invadono le nostre case. Cerchiamo altri volontari, per sopperire alle mancanze delle istituzioni e per mantenere la città pulita".