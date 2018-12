Natale tra i rifiuti a Torre del Greco: domato in tempo l'ennesimo rogo tossico

Mercoledì 26 Dicembre 2018, 14:17

TORRE DEL GRECO - Principio di incendio nell’isola ecologica di San Gennariello a Natale: l’intervento tempestivo di cittadini e vigili del fuoco ha evitato l’ennesimo rogo tossico. Dopo un mese di tregua dai roghi di rifiuti che a novembre hanno intossicato la città corallina, in piena emergenza da diversi mesi, ieri sera un nuovo allarme incendio, domato in tempo prima che divampasse.Nell’isola ecologica di San Gennariello, stracolma di sacchetti e a pochi passi da scuole, abitazioni e la chiesa principale di Sant’Antonio, un dipendente comunale passando per caso ha avvertito la puzza di plastica bruciata. Si è fermato davanti ai rifiuti, ha perlustrato la zona e, dopo aver sollevato diversi sacchetti, si è accorto del principio di incendio che si stava estendendo per le forti raffiche di vento. Ha subito allertato i vigili del fuoco, intanto ha cercato di domare le fiamme con l’aiuto di stracci e con alcune bottiglie d’acqua che un residente del quartiere, chiamato dal dipendente comunale, ha preso dall’auto.Giunti sul posto i vigili del fuoco del comando di Torre del Greco, le fiamme sono state domate ed è stata evitata l’ennesima bomba ecologica nella zona. La città, in attesa della partenza del piano industriale approvato nelle scorse settimane dalla giunta Palomba e l’abolizione delle isole ecologiche, soffre ancora di un’emergenza rifiuti senza precedenti con eco punti stracolmi di sacchetti, riempiti ulteriormente dagli scarti di queste feste natalizie. «Ho fatto ciò che andava fatto – ha detto il dipendente comunale che preferisce restare anonimo- ma ciò che avvilisce è l’indifferenza delle persone».