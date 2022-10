Con chiavi inglesi, sega e crick nello zaino: napoletani denunciati

Controllate a Napoli in via Miano due persone trovate in possesso di diverse chiavi inglesi nascoste nelle tasche del giubbotto, più un crick e una sega nascosti in uno zaino. Per questo, un 53enne, sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, e un 48enne, sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati per «possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli». Non solo. Il 53enne è stato, altresì, denunciato per evasione ma anche per aver fornito false generalità al momento dell’identificazione.