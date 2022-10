Napoli, spacciatore a 18 anni: droga in tasca, nella moto e a casa

In via Candelora, direzione largo Banchi Nuovi, i poliziotti hanno controllato un uomo in sella a uno scooter, trovandolo in possesso di un pezzo di hashish del peso di circa 1,3 grammi e di altri 5 pezzi della stessa sostanza per un peso di circa 6,7 grammi. In più, gli agenti hanno effettuato un controllo nella sua abitazione in viale Cassano, dove hanno trovato un altro pezzo di hashish di circa 85,5 grammi, due bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga, un cellulare, un coltello a farfalla con la lama della lunghezza di 10 cm e 170 euro.



Per questo, il 18enne napoletano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.