Napoli, concerto neomelodico per il boss: due arresti per minacce alla polizia

Padre e figlio sono stati arrestati a Napoli per resistenza e minacce aggravate dal metodo mafioso nei confronti di poliziotti intervenuti lo scorso 31 gennaio per interrompere un concerto neomelodico nel Rione Traiano.

La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale partenopeo, nei confronti di Angelo Sansò, 55 anni, e del figlio Paolo, 25 anni.

La notte del 31 gennaio, nel corso di un intervento di una pattuglia nel rione Traiano per una segnalazione di un improvvisato concerto di cantanti neomelodici in una piazza, i due avrebbero minacciato gli agenti con lo scopo di proseguire nei festeggiamenti organizzati in onore di un parente di un capoclan che stava celebrando il suo compleanno, costringendo gli agenti a chiedere rinforzi per interrompere gli schiamazzi.