Concorsone Campania, al via le correzioni: il Formez adesso accelera

Martedì 15 Ottobre 2019, 08:41

Le correzioni degli elaborati inizieranno giovedì e i risultati saranno resi noti entro la fine di ottobre. Il maxiconcorso della Regione Campania per 2243 assunzioni a tempo indeterminato nella Pubblica amministrazione ripartirà, dunque, dopo un inatteso stop. Il ritardo nella chiusura delle pratiche delle prove preselettive, sostenute da 142mila candidati, fa discutere.IL FORMEZEra stato lo stesso presidente della Regione, nei giorni scorsi, a sollecitare il Formez, incaricato della gestione del concorso. La guerra al Formez dichiarata dal governatore ha prodotto il primo risultato. «A partire dal 17 ottobre - si legge sul sito dell'Istituto - presso la sede Formez, a Roma, si darà inizio, alla presenza del Comitato di vigilanza, all'apertura dei plichi contenenti gli elaborati e alla correzione delle prove del corso-concorso pubblico categoria D». Le correzioni riguarderanno prima i laureati. Una platea di circa 40mila candidati che concorre per un totale di 963 unità di personale nelle amministrazioni campane. «La correzione - prosegue l'istituto - continuerà nei giorni feriali fino al definitivo completamento. A seguire si procederà alla correzione delle prove per il corso-concorso pubblico, per esami, categoria C». Nella fase successiva, sarà la volta degli elaborati dei 102mila diplomati, che concorrono per 1280 posti. Dopo il controllo di tutti i test a risposta multipla, il Formez pubblicherà la graduatoria, con l'indicazione dei candidati che saranno ammessi a partecipare alla seconda prova. I candidati potranno assistere alle correzioni. «Per motivi organizzativi, l'accesso alla sala - puntualizza il Formez - sarà consentito al massimo a gruppi di 70 persone alla volta». Le correzioni dovrebbero terminare nell'ultima decade di ottobre. Secondo le voci che filtrano da Palazzo Santa Lucia, occorreranno 5 o 6 giorni lavorativi.