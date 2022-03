Rintracciato e arrestato nella sua abitazione in via Lavinaio, G.A., 41enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso lo scorso 18 marzo. Condannato alla pena di 5 anni, 9 mesi e 9 giorni di reclusione, a una multa di 4.100 euro e all’interdizione dai pubblici uffici per la durata di 2 anni per il reato di ricettazione commesso a Napoli nel 2013.