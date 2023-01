Condannato per furto a Napoli, 69enne arrestato dai carabinieri

Via del Maestrale a Napoli, un 69enne finisce in arresto, poiché destinatario di un provvedimento per la carcerazione emesso lo scorso 24 agosto, poiché condannato alla pena di un anno, 3 mesi e 28 giorni di reclusione e a una multa di 300 euro per furto aggravato, commesso a Napoli nel 2019.