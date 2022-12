Confartigianato Napoli sostiene Fiola alla presidenza della Camera di Commercio di Napoli

«Abbiamo deciso di collaborare e di fare parte della maggioranza del presidente Fiola instaurando insieme a lui un percorso che possa essere utile alle imprese del territorio». Così il presidente di Confartigianato Imprese Napoli, Enrico Inferrera, che scioglie definitivamente la riserva sulle elezioni alla Camera di Commercio di Napoli che si terranno nel 2023. Confartigianato ha sostenuto e sosterrà Ciro Fiola, attuale presidente della CCIA di Napoli.

Enrico Inferrera ha voluto chiarire la posizione di Confartigianato rispetto al tema della Camera di Commercio di Napoli che è stato particolarmente caldo e dibattuto negli ultimi anni.

«Abbiamo deciso di collaborare con il presidente Fiola e di fare parte della maggioranza che ha governato fino ad oggi questa consiliatura perché riteniamo conclusa quella fase di contrapposizione che ha caratterizzato gli ultimi tre anni. In questo momento di particolare criticità riteniamo che le associazioni tutte debbano fare quadrato, seppur con una legittima discussione interna, per sostenere le imprese».

Priorità del presidente di Confartigianato Napoli è creare opportunità per le aziende in questo momento difficile. Prima il Covid, poi il post pandemia, la guerra in corso, l'aumento delle materie prime e le difficoltà di occupazione del mezzogiorno. Queste le problematiche che impedirebbero ancora alle imprese di uscire dalla crisi e che sarebbero il collante dell'unione tra Fiola ed Inferrera. «La Camera di Commercio deve dare un segnale di unità e di collaborazione. Mettendo da parte interessi ed ambizioni personali o qualche associazione» dice ancora Enrico Inferrera che oltre a rappresentare la Confartigianato a Napoli è anche presidente nazionale di Ancos.

«Ancos è una realtà che opera in tutta Italia, in quasi tutte le province italiane. Si è iscritta quest'anno, con la mia presidenza, al Runts, registro unico nazionale del terzo settore. Un salto di qualità che ci impegnerà maggiormente». In effetti Inferrera ha sempre considerato l'attività imprenditoriale anche come uno strumento indispensabile per mettere in campo misure di solidarietà ed impegno civile. «Rappresentare le imprese significa anche rappresentare la loro cultura. L'azienda è fatta di famiglie, giovani ed anziani. E' importante essere presenti in tutta Italia con iniziative di solidarietà e di promozione sociale. Questo è lo spirito con il quale mi impegno come presidente nazionale di Ancos».