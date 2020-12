Controlli anti-Covid a Boscoreale, cinque denunciati e sei multati

Sono cinque le persone denunciate dai carabinieri nell'ambito dei controlli a tappeto effettuati nel complesso di edilizia popolare Piano Napoli di via Settetermini a Boscoreale. L'intervento è stato eseguito dai militari della compagnia di Torre Annunziata, supportati da quelli del reggimento «Campania» e del nucleo cinofili di Sarno.

Nel dettaglio un 65enne agli arresti domiciliari è stato sorpreso nei pressi della propria abitazione e denunciato per evasione. Una coppia di 43 e 49 anni è stata denunciata per invasione di edifici, in quanto aveva occupato abusivamente un appartamento dell'isolato 14, senza averne i requisiti. Attraverso i numerosi posti di controllo attivati nell'area, sono stati individuati un 19enne ed un 24enne, sorpresi alla guida dei rispettivi veicoli senza patente e già in passato sanzionati per la stessa violazione. In uno spazio comune dell'isolato 10, inoltre, all'interno di alcuni cestini per la raccolta dei rifiuti, sono state rinvenute e sequestrate, grazie all'intervento delle unità cinofile, 17 dosi di marijuana, già confezionate e pronte per la vendita, per un peso complessivo di 20,7 grammi. Sei persone, infine, sono state sanzionate per inosservanza delle misure anti-contagio perché sprovviste dei dispositivi di protezione individuali.

