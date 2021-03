Controlli anti-Covid a Castellammare, fioccano multe e denunce

È in corso un servizio straordinario di controllo del territorio nella città di Castellammare. In attività la compagnia carabinieri di Castellammare, con decine di militari impegnati in posti di controllo e perquisizioni. Massima attenzione al rispetto della normativa anticontagio e al contrasto dell’illegalità diffusa. A poco più di un’ora dall’inizio del servizio sono già tre le sanzioni anti-covid e una persona segnalata alla prefettura perché trovata in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente. I controlli si svilupperanno fino a tarda sera.

