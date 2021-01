Controlli anti-Covid a Napoli, in quattro sorpresi a bere: bar chiuso cinque giorni

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale sono intervenuti in via Salvatore Ferrara per una segnalazione di assembramenti all’interno di un bar. Una volta sul posto i poliziotti hanno sorpreso nel locale quattro persone che, dopo aver consumato bevande al bancone, si stavano intrattenendo all’interno dell’esercizio commerciale.

Il titolare e gli avventori, tutti napoletani tra i 23 e i 41 anni, sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 ed il locale è stato chiuso per cinque giorni.

