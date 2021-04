Controlli anti-Covid a Napoli: raffica di multe e denunce

Nel corso della settimana pasquale è proseguita un'intensa attività di controllo straordinario del territorio nella città di Napoli e nell'area metropolitana. In particolare, il 30 aprile scorso nell'area cittadina compresa fra Materdei, via Battistello Caracciolo, via Bellini e via Pessina, a Napoli, personale della polizia di Stato unitamente a reparti speciali e al reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel corso del quale sono state identificate 231 persone, delle quali 82 con precedenti di polizia, controllate 47 autovetture e 65 motoveicoli, effettuati 13 sequestri di autovetture e 4 fermi amministrativi nonché contestate 32 violazioni al codice della strada per sanzioni pari a complessivi 64.910 euro. Sono state, altresì, denunciate due persone per guida senza patente e sanzionate quattro persone per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

Nella stessa giornata, con un servizio interforze a Somma Vesuviana, personale della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, con il supporto degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania e del reparto mobile, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel corso del quale sono state identificate 114 persone, di cui 22 con precedenti di polizia, controllati 75 veicoli e contestate cinque violazioni al codice della strada e sanzionate tre persone per inottemperanza alle misure anti Covid.

Nella giornata del 2 aprile sono statui effettuati da parte della polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della polizia locale, altri due dispositivi di controllo, uno nel quartiere Chiaia - tra piazza Vittoria e via Partenope ed un altro nel Rione Sanità. Nel corso di questi interventi sono state complessivamente identificate 200 persone, controllati 74 veicoli di cui sei sottoposti a sequestro amministrativo e contestate 18 violazioni del codice della strada. Una persona è stata denunciata per guida senza patente e altre 12 persone sono state sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

La notte scorsa, inoltre, su segnalazione alla centrale operativa, personale della polizia di Stato è intervenuto in corso Umberto I presso un'abitazione privata ove circa 100 partecipanti, senza i dispositivi di protezione individuali, stavano dando luogo ad un festino. Molti di loro alla vista degli agenti riuscivano a divincolarsi attraverso il ballatoio ma 41 di essi sono stati identificati e debitamente sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19. Altri due, invece, hanno iniziato ad inveire contro gli agenti, spintonandoli per ostacolarne l'intervento ed aizzando contro di loro gli altri presenti: per questo motivo sono stati tratti in arresto, uno per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e istigazione a delinquere, l'altro per lesioni a pubblico ufficiale. Si è proceduto altresì a sequestrare l'impianto audio.

Infine, dal 2 al 5 aprile sono state complessivamente controllate 24.245 persone di cui 831 sanzionate e 27 denunciate. Sono stati controllati 901 esercizi commerciali e sanzionati 100 titolari nei confronti dei quali, peraltro, sono state disposte due chiusure provvisorie e tre chiusure definitive. Nelle operazioni in argomento sono state impiegate nel complesso 6.286 unità di personale.