Controlli anti-Covid a Napoli, sequestrati due scuolabus abusivi

Il nucleo di polizia turistica della polizia municipale di Napoli ha intensificato l’attività di controllo mirata al trasporto scolastico per verificare l’ottemperanza alle norme che regolano il settore, con particolare attenzione alle stringenti prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19.

Nel corso del monitoraggio, nei quartieri San Ferdinando e Posillipo, sono stati intercettati due conducenti abusivi che svolgevano il servizio con veicoli non immatricolati per il trasporto scolastico. Per tale infrazione i due trasgressori sono stati multati ai sensi dell’articolo 85 del codice della strada, ed i veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo per due mesi.

È stata svolta, altresì, una incisiva attività di prevenzione e controllo degli assembramenti e del corretto utilizzo delle mascherine nelle vicinanze di alcuni plessi scolastici. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

