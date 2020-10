Controlli antiCovid, chiusura di cinque giorni per un pub a Portici: troppi clienti all'interno del locale

Portici. Assembramenti in strada e locali colmi più del consentito, sono gli obiettivi sui quali si sono concentrate le pattuglie della Municipale la scorsa notte. Una vasta operazione di controlli che ha portato alla chiusura per cinque giorni di un noto locale al Corso Garibaldi. All’interno del pub c’erano, infatti, molte più persone di quanto stabilito dalle attuali normative antiCovid, motivo per cui il proprietario è stato sanzionato e dovrà tenere la serranda abbassata per i prossimi cinque giorni.

Un segnale chiaro di assoluta intransigenza nei confronti di esercenti e imprenditori che trasgrediscono le ordinanze per contenere l’aumento dei contagi. Le auto della Municipale, coordinate anche dall’assessore alla Sicurezza Maurizio Capozzo, si sono poi spostate nelle altre aree “calde” della città, dove nei giorni scorsi erano stati segnalati assembramenti e disordini notturni. Controlli a tappeto di conseguenza a piazza Poli, piazzale De Lauzieres, l’area ‘Macedonio Melloni’ e infine anche al molo del Granatello, dove nonostante l’ingresso della stagione autunnale, la movida sembra animare ancora le serate a pochi passi dal mare.

Una lunga nottata di pattugliamento che ha visto in strada, impegnato in prima persona con i giovani, anche il primo cittadino Enzo Cuomo. Il sindaco ha deciso di concedersi una passeggiata “by night” nelle zone più caotiche del territorio, convincendo i ragazzi a non cedere ad atteggiamenti superficiali e rischiosi, come l’assenza della mascherina o ancora, del distanziamento. Una campagna di sensibilizzazione alternativa e diretta che i ragazzi hanno avuto modo di apprezzare, finendo addirittura a giocarci a carte fino a notte fonda, sempre nel rispetto della sicurezza individuale.

