La più giovane positiva sul territorio di Portici c’è una bimba di solo un anno. A essere positivo anche il padre fortunatamente non è positiva la madre in dolce attesa. A loro durante la diretta per aggiornare la cittadinanza sul numero dei contagi il sindaco Vincenzo Cuomo ha lanciato il suo messaggio di speranza e di una rapida ripresa. La situazione nella città della reggia come spiegato dal sindaco è delicata ma sotto controllo.

Attualmente a Portici vi sono 44 positivi al covid-19 in periodo di isolamento domiciliare, mentre 4 persone sono ospedalizzati. I dati non comprendono i pazienti della casa di riposo Pio XII. “ Da questa sera -ha sottolineato Cuomo- scenderò in strada in prima persona per sensibilizzare le persone all’utilizzo della mascherina. Un invito particolare ad utilizzare la mascherina ai giovani della città.

