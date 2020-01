A Napoli, nel quartiere Arenella, i carabinieri del nucleo operativo del Vomero, nel corso di uno dei servizi antidroga disposti dal comando provinciale, hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente due giovani, un 26enne e un 21enne, entrambi incensurati e del posto.



I militari hanno notato il 26enne a bordo della sua autovettura e lo hanno fermato. Perquisito, sono state trovate nelle sue tasche 16 grammi di marijuana già suddivisa in dosi. La perquisizione si è estesa a casa e lì i militari hanno rinvenuto altri 15 grammi della stessa sostanza stupefacente. Sono state raccolte testimonianze grazie alle quali i carabinieri hanno potuto accertare che la droga fosse stata acquistata presso l’abitazione dell’altro ragazzo 21enne dove è stata trovata la somma contante di 80 euro, provento dell’illecito. I giovani sono agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA