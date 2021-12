Controlli green pass Napoli: sanzionate 118 persone

Nel corso della settimana compresa tra il 13 e il 19 dicembre scorso sono stati svolti, nell’area metropolitana di Napoli, controlli delle forze dell’ordine, e della polizia locale e metropolitana e della Capitaneria di porto per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In totale sono state controllati 72.521 green pass e sono state sanzionate 118 persone. Altre 169 persone sono state sanzionate per mancato uso dei dispositivi di protezione individuale. Sono stati controllati 2029 esercizi commerciali di cui 83 sanzionati e per 4 è stata disposta la chiusura. Il personale delle aziende di trasporto terrestre e marittimo, inoltre, ha effettuato 52.245 controlli green pass respingendo 500 persone.

In particolare, nella giornata di ieri, 19 dicembre, sono stati svolti, nell’area metropolitana di Napoli, controlli delle forze dell’ordine, della polizia metropolitana e locale e della Capitaneria di porto per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, verificando 8907 green pass e sanzionando 16 persone. Sono stati controllati 279 esercizi commerciali di cui 8 sanzionati. Nella stessa giornata il personale delle aziende di trasporto terrestre e marittimo, inoltre, ha effettuato 5.800 controlli green pass respingendo 28 persone.