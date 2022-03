Controlli a Napoli, coppia di pusher trovata in possesso di cocaina e denaro

I falchi della squadra mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Caravaggio un uomo e una donna a bordo di un’autovettura in sosta e il conducente che ha ceduto qualcosa in cambio di denaro ad una persona che si è allontanata frettolosamente. I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando indosso allo spacciatore un pacchetto di sigarette contenente cinque involucri con due grammi di cocaina circa e 265 euro.

Inoltre, gli agenti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della coppia nel quartiere Soccavo dove hanno rinvenuto, in un armadio della camera da letto, un borsello contenente altri 18 involucri con 48 grammi circa della stessa sostanza, tre bilancini di precisione, un telefono cellulare, un paio di forbici, diverso materiale per il confezionamento della droga e 680 euro. C.L.R., 24enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre la donna è stata denunciata per lo stesso reato.