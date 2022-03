Arrestato nel Napoletano pusher 59enne con 37 dosi di droga

I carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Carmine Mauro, 59enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari stanno percorrendo via Oronzo Costa del quartiere San Lorenzo e notano il 59enne che, non lontano dalla propria abitazione, cede un qualcosa a un’altra persona.

I carabinieri intervengono e dopo un centinaio di metri bloccano l’uomo che aveva tentato la fuga. Perquisito viene trovato in possesso di 37 dosi di cocaina. La droga, sequestrata, era nascosta negli slip. Sequestrata anche la somma contante ritenuta provento del reato di 245 euro, quella era nelle tasche. L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio.