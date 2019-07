CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 8 Luglio 2019, 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Amiamo Napoli ma non ci torneremo mai più». Nelle parole di Isabel e Andreas non c’è rabbia ma solo tanta amarezza che i turisti raccontano con la voce spezzata mentre descrivono il violento scippo subìto. La coppia svedese, arrivata in città una settimana fa, stava passeggiando su corso Umberto I, sabato pomeriggio, quando un giovane ha scaraventato a terra il 58enne per strappargli con forza la collanina d’oro che indossava. Non sono però le ferite sugli avambracci e la contusione all’anca a fare più male. Gli stranieri avrebbero dovuto trascorrere altri 7 giorni di vacanza e, invece, si sono ritrovati a preparare borsoni e valigie per tornare a casa. «Dopo quello che è successo non riusciamo a stare sereni e siamo veramente addolorati che questa meravigliosa permanenza a Napoli sia stata rovinata» spiegano i due, che non nascondono l’ammirazione e la simpatia per i napoletani.