Coprifuoco a Napoli, titolare ​hamburgheria sorpreso con clienti ai tavoli aggredisce i poliziotti: arrestato

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato Posillipo hanno visto una hamburgheria ancora aperta in via Posillipo che somministrava cibi e bevande ad alcuni avventori seduti ai tavoli esterni nonostante l'orario da coprifuoco.

Il titolare, alla richiesta di fornire le proprie generalità, ha dato in escandescenze aggredendo i poliziotti fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, con il supporto del personale del commissariato San Ferdinando è stato bloccato.

Giampietro Cerrone, 34enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza, oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità a pubblico ufficiale nonché sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché sorpreso a somministrare cibi e bevande oltre l’orario consentito e, per il locale, è stata altresì disposta la chiusura per cinque giorni.