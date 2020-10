Tra marzo e aprile scorsi sono stati cancellati 17 mila matrimoni e altri 50 mila sono stati rinviati tra ottobre e dicembre in Italia. Sono i dati resi noti da Marcello Damiano, Ceo di Mia Sposa Fiera, la cui 14esima edizione - che avrebbe dovuto svolgersi a Teverola, in provincia di Caserta - è stata rinviata al 2021. Dallo scorso marzo il settore economico del wedding risulta tra i più colpiti dell'intero scenario nazionale.

I numeri della crisi di questo settore, parlano chiaro: «Il business dei matrimoni in Italia muove un giro di affari che si attesta sui 15 miliardi di euro con il coinvolgimento di 83mila aziende e un milione di lavoratori».

«Sì stima - evidenzia Damiano - una perdita di settantamila mancati matrimoni in Italia con una fortissima concentrazione in Campania e al Sud Italia». La decisione di rimandare al prossimo anno la 14esima edizione della fiera è stata «sofferta», fa sapere Damiano, ed è maturata dopo il Dpcm che pone nuovi vincoli alle cerimonie religiose e civili imponendo un limite massimo di presenze di trenta persone. Un danno per l'intero comparto del wedding che comprende diverse realtà lavorative e che si va ad aggiungere ai mancati guadagni registrati nei mesi del lockdown.

«Dopo l'ultimo Dpcm - aggiunge Damiano - sono costretto a rimandare l' evento e fissarlo al prossimo anno». Cento aziende, cinquecento dipendenti, migliaia di visitatori e cinquecentomila euro andati persi, questi sono i numeri con cui fa i conti la fiera.

