Coronavirus, a Napoli città altri 38 pazienti positivi al test

Sono 657 i casi di positività al coronavirus nella città di Napoli dall'inizio dell'emergenza. Si registra un aumento di 38 casi rispetto al dato di ieri. Due i decessi in più rispetto all'aggiornamento fornito ieri dal Comune di Napoli: alle ore 12 di oggi, sabato 4 aprile, i deceduti dall'inizio dell'emergenza a Napoli città sono 36, mentre sono 78 i clinicamente guariti, dato stabile rispetto a ieri. Il numero di asintomatici sale a 103 (+14 rispetto a ieri) mentre i ricoverati in ospedale sono 159 (+4) di cui 14 in terapia intensiva (stesso numero di ieri). Sono infine 456 (+32) le persone in isolamento domiciliare.

