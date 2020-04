Coronavirus, a Napoli città nessun morto e 85 guariti

Sono 714 i casi di coronavirus nella città di Napoli dall'inizio dell'emergenza, 5 quelli registrati nelle ultime 24 ore. Il dato fornito dal Comune di Napoli è aggiornato alle ore 12 di oggi. Non si registrano nuovi decessi, che restano così 38, mentre aumentano i clinicamente guariti (85, +4 rispetto a ieri) e i guariti che risultano negativi in due test consecutivi, 18 (+5 rispetto a ieri). Sono 116 (+1) gli asintomatici, mentre i ricoverati in ospedale sono 162 (stesso numero di ieri), di cui 12 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva. Restano 496 le persone in isolamento domiciliare.

