Coronavirus: «La Regione attivi un numero verde per assistenza agli anziani»

NAPOLI - La Regione si muove in sostengo degli anziani. «Alla luce dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del CoronaVirus, la Regione Campania deve e può fare uno sforzo in più per non lasciare sole le persone anziane e i pazienti con patologie croniche o immunodepressi». La richiesta arriva dai consiglieri regionali del Pd Gianluca Daniele e Giovanni Chianese, che hanno poco fa inviato una lettera al presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca e a tutti i direttori delle Asl, chiedendo un ulteriore supporto per tutti quei «pazienti per i quali è consigliabile restare nel proprio domicilio e che molto spesso non hanno soggetti a cui poter delegare per l’approvvigionamento di alimenti, di farmaci o presidi assistenziali di altro tipo».



«Per tutelare queste persone più fragili - scrivono i due consiglieri democrat - è fondamentale attivare un servizio di assistenza a domicilio coinvolgendo i Comuni, il mondo del volontariato, Federfarma, le farmacie ospedaliere e i medici di Medicina Generale per garantire un servizio di consegna a domicilio di farmaci necessari a pazienti anziani e/o affetti da patologie croniche». Da qui la proposta di«attivare un numero verde al quale il cittadino può chiamare e richiedere assistenza per la consegna dei farmaci o altri elementi di prima necessità». Pertanto - concludono Daniele e Chinese - la Giunta Regionale e il Consiglio «dovrebbero impegnarsi con un provvedimento di urgenza per gli over 65 e mettere in campo, oltre all’azione di informazione che già è in essere per tutti i cittadini, anche un’azione di accompagnamento ai nostri anziani magari sollecitando i Comuni ad attivarsi». © RIPRODUZIONE RISERVATA