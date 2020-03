Coronavirus, i controlli a Capri: dodici persone denunciate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli a tappeto deiin un week end primaverile e dall’aria mite. I militari hanno istituito un servizio continuo sul territorio con turni anche di 16 ore, mostrando abnegazione e sacrificio. L’area del Comune di Capri è stata divisa in 4 zone: Piazzetta, località periferiche, zona alta del rione Tiberio e MatermaniaIn un’isola ormai quasi tutta pedonale,dove c’è l’unico scalo marittimo dell’isola.L’attività ha portato i militari a denunciare in un solo giorno 5 persone, di cui 3 stranieri che lavorano a Capri sorpresi a passeggiare nella parte alta di Tiberio senza nessun giustificato motivo. I controlli hanno riguardato in particolare la verifica dellache secondo i decreti ministeriali e regionali consentono di uscire solo per determinati motivi oppure l’assenza di questo documento indispensabile per muoversi nel territorio del comune di Capri.Nell’area portuale le verifiche dei carabinieri partono al mattino presto. L’attività di controllo coinvolge anche i carabinieri di Anacapri che in questo fine settimana hanno emesso ben sette denunce per violazioni degli obblighi di autocertificazione, e vede in azione anche gli uomini dalla guardia di finanza, della polizia di stato e tutti i componenti dei comandi delle due polizie municipali dell’isola.