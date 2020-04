Coronavirus a Napoli, verso la guarigione il segretario particolare del cardinale Sepe

Primi due guariti dal Covid-19 nella città della Reggia. È una domenica di festa per i porticesi, raggiunti proprio stamattina dalla notizia della guarigione di due persone che avevano contratto il virus.

Si tratta di una anziana, monitorata dall’Asl nella sua abitazione in assenza di sintomi gravi e di un sacerdote, segretario particolare del cardinale Crescenzio Sepe. In quest’ultimo caso, era stato necessario invece il ricovero in ospedale, che però terminerà proprio a giorni.



Nel frattempo la situazione in città sembra essere stabile, con un totale di 16 persone positive finora e ben 104 tamponi risultati invece negativi. Un risultato dovuto in parte anche all’intenso lavoro delle forze dell’ordine sul territorio, soprattutto nelle aree più a rischio assembramenti. Persino la temuta riapertura delle attività di beni di prima necessità nell’asse mercatale non ha avuto effetti allarmanti. Sia il sindaco Enzo Cuomo che l’assessore alla Sicurezza Maurizio Capozzo avevano infatti predisposto nelle ore precedenti al termine dell'ordinanza di chiusura, dei piani straordinari di pattugliamento per evitare conseguenze.

L'area mercatale è stata quindi blindata nei vari ingressi dalla polizia municipale e dalla Guardia di finanza, mentre pattuglie di polizia e carabinieri sono rimaste attive sul resto del territorio.



