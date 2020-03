Coronavirus a Napoli: vende hashish in strada, arrestato. I clienti denunciati per violazione delle norme anticontagio

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio R.C. 19enne del posto. È stato sorpreso in strada dai militari mentre cedeva 2 stecchette di hashish ad altrettanti “clienti”. Bloccato prima che potesse fuggire, il 19enne è stato perquisito e trovato in possesso di altre 13 stecche della stessa sostanza e di 175 euro in contante ritenuto provento illecito. Sottoposto ai domiciliari, il giovane è in attesa di giudizio. I due acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura e denunciati per violazione delle norme governative anti-contagio. © RIPRODUZIONE RISERVATA