Coronavirus a Napoli, morto 64enne a San Giorgio a Cremano: «Padre amorevole e lavoratore amato dai colleghi»

Ancora un'altra vittima. La comunità di San Giorgio a Cremano piange la seconda vittima, un uomo di 64 anni «padre amorevole e lavoratore amato dai colleghi», dice in un lungo post di cordoglio su Facebook il sindaco Giorgio Zinno:

«La nostra comunità piange oggi il secondo concittadino ammalato di Coronavirus. Mi stringo idealmente alla famiglia a cui va il cordoglio della città. È toccato a loro, domani potrebbe toccare a noi: per questo, ancora una volta, rimanete in casa e che non uscite che per motivi di assoluta necessità. Avete i numeri a cui chiamare sia per alimenti che per farmaci. Non c’è altro modo per evitare nuovi lutti. Invito quindi tutta la cittadinanza, ancora una volta, a rispettare le norme in questo difficile momento: non farlo vuol dire mettere tutti gli altri in pericolo».



Si aggrava ancora di più, dunque, il bilancio delle vittime del Coronavirus in Campania: 60 le vittime accertate finora con 1.103 contagiati.

