Covid a Napoli, 516 residenti attualmente positivi: ​214 in più negli ultimi tre giorni

Sono 516 i residenti a Napoli attualmente positivi al coronavirus. Il dato è contenuto nell'aggiornamento bisettimanale aggiornato ad oggi, venerdì 28 agosto, e diffuso dal Comune di Napoli sulla base dei dati della Asl Napoli 1 Centro. Rispetto a martedì 25 agosto, data dell'ultimo aggiornamento, sono 214 i nuovi casi di coronavirus registrati in città, per una media di circa 71 casi al giorno.



Dei 516 attualmente positivi, 485 sono in isolamento domiciliare e 31 sono ricoverati in ospedale, uno dei quali in terapia intensiva. Sono complessivamente 1.554 i casi di coronavirus registrati a Napoli dall'inizio dell'emergenza, 892 i guariti e 146 i deceduti.