Covid a Napoli, Fiola è guarito: «Il mostro è stato sconfitto»

Il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, è guarito dal Covid-19. A darne notizia è lo stesso Fiola, con un post su Facebook.

Amici finalmente sono a Casa. Il mostro è stato sconfitto, non è più in me. Contro questo male violento non perdo... Pubblicato da Ciro Fiola su Giovedì 22 ottobre 2020

La notizia della sua positività era giunta il 30 settembre e l'8 ottobre Fiola è stato ricoverato all'ospedale Cotugno di Napoli. Oggi la notizia del suo ritorno a casa: «Il mostro è stato sconfitto, non è più in me», scrive Fiola che coglie l'occasione per lanciare l'invito a «stare attenti. Mi hanno sempre considerato radicale nelle mie precauzioni - spiega - eppure è successo anche a me, quindi significa che la prudenza deve essere davvero altissima». Fiola racconta di aver «vissuto un'esperienza terribile, circa 20 giorni in un reparto Covid, perché ti rendi subito conto della gravità della situazione e che la tua vita è in pericolo. Dobbiamo assolutamente fare ogni sforzo per evitare che possiamo assistere all'orrenda visione dei camion dell'Esercito che trasportavano bare piene di cadaveri e di evitare, come abbiamo letto a marzo, che i medici debbano decidere chi deve vivere o morire. Pertanto mi sento di ripetervi una sola parola: responsabilità, responsabilità, responsabilità».

Fiola rivolge un appello anche alle istituzioni: «Quando dovete decidere nel supremo interesse a tutela della vita dei cittadini fregatevene delle contestazioni. La vita prima di tutto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA