Coronavirus, a Napoli otto nuovi pazienti asintomatici: già 762 tamponi positivi

Sono 762 i casi di coronavirus nella città di Napoli dall'inizio dell'emergenza. Il dato, aggiornato alle ore 11 di oggi, sabato 11 aprile, vede un aumento di 21 casi rispetto alle ore 12 di ieri. Nelle ultime 24 ore si registra un nuovo decesso, che porta così il totale dei deceduti a 40. Restano 91 i clinicamente guariti e 27 i guariti che sono risultati negativi in due test consecutivi. Si contano infine 130 asintomatici (+8 rispetto a ieri), 163 ricoverati in ospedale (+1) di cui 11 in terapia intensiva, dato costante per il terzo giorno consecutivo, mentre sono 532 (+19) le persone in isolamento domiciliare.

