Coronavirus a Napoli, morto 54enne ricoverato in rianimazione: è il secondo decesso a Melito

Un 54enne di Melito, positivo al Coronavirus e ricoverato una settimana fa, è morto all'ospedale San Giovanni di Dio, a Frattamaggiore, dove era stato trasferito in rianimazione, per l'aggravarsi delle sue condizioni. È la seconda vittima della cittadina, dopo il decesso di un 65enne avvenuta nello stesso ospedale dieci giorni fa. La notizia è stata comunicata dal sindaco Antonio Amente, che ha poi fornito i dati sul totale dei contagiati; si tratta di 16 persone, di cui sette appartenenti allo stesso nucleo familiare, mentre il paziente 1, un uomo di 62 anni guarito dopo tre settimane di cure e due tamponi negativi, attende le sue dimissioni dal Cotugno.

Proprio ieri, in conferenza stampa, il governatore De Luca aveva segnalato «contagi di troppo nel territorio tra Giugliano e Melito». Per le strade ancora troppa gente, nel comune che presenta una densità abitativa tra le più alte della provincia, in rapporto all'estensione territoriale.