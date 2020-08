Covid a Torre del Greco, 21enne torna dalle vacanze a Malta con il virus

Continuano i contagi alle falde del Vesuvio. Un nuovo​ caso​ di contagio​ da​ Covid-19​ - in forma asintomatica - è stato rilevato a​ Torre del Greco. La notizia è stata diffusa dal centro operativo comunale, presieduto dal sindaco, Giovanni Palomba - in assetto permanente a Palazzo Baronale - che precisa trattarsi dell' accertata positività, a mezzo tampone, di un giovane ventunenne del territorio cittadino - attualmente in isolamento domiciliare - di rientro da un soggiorno nell'isola di Malta. La sua rete di contatti è stata subito riconosciuta.



Ultimo aggiornamento: 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA