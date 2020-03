Coronavirus a San Giorgio, il Comune distribuisce l'Amuchina ma è scaduta

La gaffe è servita negli uffici demografici del Comune di San Giorgio a Cremano. Per fronteggiare la minaccia Coronavirus, nei locali di via Galdieri è infatti stata distribuita Amuchina allo scopo di tutelare il personale addetto al contatto con il pubblico: peccato che i flaconi risultassero scaduti da tre anni e mezzo. Il gel igienizzante era stato prelevato - pare - su indicazione dei vertici del V settore (Servizi demografici e Polizia municipale) da vecchie scorte ancora in dotazione della Protezione civile. Un'iniziativa corretta e mirata all'ottimizzazione delle risorse, se non fosse stato appunto per la scadenza del prodotto, indicata sulle singole bottigliette con un esplicito «24/10/2016».

Le segnalazioni giunte direttamente dai dipendenti pubblici hanno comunque portato al ritiro immediato dei circa trenta flaconi dispensati a impiegati e vigili urbani impegnati nella viabilità. Il dirigente al ramo ha quindi immediatamente provveduto all'acquisto di nuovi presidi sanitari da fornire agli operatori in un apposito kit composto da mascherine e soluzione disinfettante utilizzabile. Nel giro di una settimana l'imbarazzante caso è così rientrato, con gli standard di sicurezza garantiti dall'Ente riportati alla regolarità dopo che già qualche tempo fa, in tema di misure precauzionali, i sindacalisti dell'Usb avevano espresso espresso perplessità sull'operato del dirigente.



Altre segnalazioni, provenienti stavolta dal comando della Municipale, avevano peraltro criticato la prosecuzione del servizio scolastico mattutino che impiegava quotidianamente sei agenti nelle operazioni di facilitazione di ingresso degli alunni e deflusso del traffico nelle strade limitrofe agli istituti comprensivi di. Circa due ore di straordinario al dì per ciascun vigile, per una spesa totale di circa 200 euro riconosciuti - fino alla scorsa settimana - anche nei giorni di chiusura delle scuole. Con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanato mercoledì, anche l'organizzazione interna dei caschi bianchi si è allineata evitando nuovi sprechi di denaro pubblico.