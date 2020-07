Coronavirus, in Campania 8 nuovi casi in 24 ore: zero decessi e 1 guarito

Sono 8 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 1.846 tamponi. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale così a 4.787 mentre il totale dei tamponi analizzati è 306.363.

Per il quindicesimo giorno consecutivo non si registrano decessi legati al coronavirus in Campania: il totale dei deceduti dall'inizio dell'emergenza resta così 432. L'Unità di crisi della Regione Campania informa infine che una persona è guarita dal Covid-19: il totale dei guariti è 4.096, tutti totalmente guariti.

Ultimo aggiornamento: 17:15

