Attivati oggi al Policlinico Federico II altri 14 posti letto di medicina interna dedicati ai pazienti COVID.

Il reparto, guidato dal prof. Antonio Cittadini, si aggiunge a quello diretto dal prof. Ivan Gentile che già da marzo scorso è impegnato a fronteggiare l’emergenza COVID, inizialmente con 12 posti letto dedicati, divenuti 24 posti letto nei giorni scorsi. Entrambe le strutture afferiscono al Dipartimento di Medicina interna, immunologia clinica, patologia clinica e malattie infettive, diretto dal prof. Francesco Beguinot.

APPROFONDIMENTI L'UNIVERSITÀ Università Federico II Napoli, Lorito nuovo rettore:... IL CASO Covid in Campania, arrivano le tende militari negli ospedali ma...

“Faccio gli auguri di buon lavoro al professore Cittadini e a tutto lo staff medico ed infermieristico che ha raccolto senza esitazione la sfida della lotta al COVID”, afferma Anna Iervolino, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II.

Nel Dipartimento del prof. Beguinot è presente anche il laboratorio di virologia, guidato dal prof. Giuseppe Portella che, già inserito nella rete Coronetlab regionale, grazie al reclutamento avviato di nuove figure professionali, sarà a breve in grado di aumentare il numero dei tamponi esaminati, arrivando a 1000 tamponi al giorno.

LEGGI ANCHE Università Federico II Napoli, Lorito nuovo rettore: «Pronti 150 posti del Policlinico per l'emergenza Covid»

Oltre ai posti letto di Malattie infettive e Medicina interna è determinante l’impegno dei ginecologi per il percorso dedicato alle donne in gravidanza positive al COVID. Nei reparti guidati dai Professori Fulvio Zullo e Giuseppe Bifulco sono 30 i posti letto dedicati, ad oggi tutti occupati.

Sono invece 8 i posti letto destinati all’hub regionale per i pazienti COVID in età pediatrica. Il reparto, guidato dal prof. Alfredo Guarino, grazie alla collaborazione con i Pediatri di Libera Scelta e centinaia di contatti in triage telefonico assicura, oltre alle cure ospedaliere, il supporto nell’assistenza a domicilio di numerosi bambini e adolescenti campani.

Ed inoltre, due sono le terapie intensive dedicate, sotto la guida del prof. Giuseppe Servillo, per complessivi 20 posti letto.

Ad oggi sono, quindi, 96 i posti letto complessivi attivi al Policlinico Federico II che, nel rispetto della programmazione regionale arriveranno, attraverso ulteriori aperture, a 150 posti letto.

“Un grande sforzo collettivo che vede impegnate tutte le forze migliori del Policlinico federiciano e che ha richiesto una complessa revisione dei processi organizzativi, logistici e strutturali”, sottolinea l’Avv. Anna Iervolino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA