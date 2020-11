E’ stato ufficializzato questa mattina il mandato, della durata di 6 anni, del nuovo rettore della Federico II Matteo Lorito, classe 1961, che succede ad Arturo De Vivo. Direttore del dipartimento di Agraria, Lorito è entrato in carica lo scorso primo novembre, eletto con 1.334 voti al secondo turno dopo una prima tornata che aveva sancito un clamoroso pareggio con lo sfidante Luigi Califano, presidente della scuola di Medicina.

Un incarico assunto nell’era di convivenza con il Covid -19, durante la quale l’ateneo ha mantenuto la didattica in presenza per le sole matricole. Ma la pandemia non ha fatto registrare un calo di iscrizioni per questo particolare anno accademico: dai trend il numero di iscritti è aumentato infatti del 10 per cento. «E’ un momento difficile che dobbiamo essere capaci di trasformare in opportunità – ha sottolineato il neo rettore – abbiamo finanziamenti, sosterremo il diritto allo studio e la ricerca e naturalmente non spegneremo la nostra didattica che continueremo ad erogare nel modo migliore possibile. Dobbiamo svolgere a tutti i costi il nostro lavoro per dare certezze ai cittadini».

Flessibilità didattica, digitalizzazione dei servizi, e un piano triennale di investimenti nell’edilizia universitaria, che favorirà la nascita di nuovi studentati in altre zone della città, tra le papabili l’ex base Nato, e la continuità di progetti già avviati, come la nuova sede di Scampia e il polo di San Giovanni a Teduccio. Sono solo alcuni punti tracciati nel programma illustrato già durante la campagna elettorale e confermato nel corso della conferenza stampa di insediamento che si è svolta nell’aula magna dell’ateneo federiciano. Sul piano della governance, invece, il nuovo rettore punta a una modifica dello statuto che permetta la nomina di più di un prorettore, almeno cinque oltre al vicario, a cui saranno affidate deleghe specifiche. «La prossima settimana si comporrà il consiglio di amministrazione – ha annunciato Lorito - ed entro fine novembre l’intera squadra sarà al completo».

Il nuovo rettore ha inoltre invitato a superare le polemiche delle scorse settimane sul ruolo dell' azienda ospedaliera dell’ateneo, nella rete di emergenza Covid in Campania. «Stiamo lavorando con l’obiettivo di convertire 150 posti letto dei 500 di cui dispone il nostro Policlinico, che ha fatto e sta facendo la sua parte – ha evidenziato – la richiesta è di circa un terzo dei posti che abbiamo da destinare anche a pazienti risultati positivi che contestualmente hanno altre patologie da curare». Lorito ha ricordato che il Policlinico è già «««centro di riferimento per il reparto di pediatria per i piccoli affetti da Covid-19 ed è hub regionale per donne incinte positive».

