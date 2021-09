Covid in Campania, oggi 362 positivi e sei morti: l'indice di contagio risale al 2,02%

Aumentano i nuovi positivi e aumenta anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 362 positivi su 17.884 tamponi esaminati, 25 in più di ieri con 164 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 2,02% dei test, poco più di ieri quando il tasso di positività era all'1,90%.

Se sale a 7.864 il numero di vittime con i sei decessi registrati nei giorni precedenti ma comunicati solo oggi, cala il numero dei ricoveri ospedalieri: 309 ricoverati con sintomi, dieci in meno di ieri, e 22 malati in terapia intensiva, due in meno di ieri.