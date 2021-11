Covid in Campania, oggi 1.147 positivi e tre morti: l'indice di contagio stabile al 3,88%, ricoveri di nuovo a 300

Restano stabili i nuovi positivi e la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.147 positivi su 29.578 tamponi esaminati, sette in meno di ieri con 117 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 3,88% dei test, stabile rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 3,89%.

Se sale a 8.213 il numero di vittime con i tre decessi contabilizzati ieri, cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 300 ricoverati con sintomi, due in più di ieri, e 25 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.