Covid in Campania, oggi 1.110 positivi e otto morti: è il picco della quarta ondata, l'indice di contagio risale al 3,45%

Aumentano i nuovi positivi e cresce la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.110 positivi su 32.134 tamponi esaminati, 145 in più di ieri con 153 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 3,45% dei test, quasi mezzo punto percentuale in più di ieri quando il tasso di positività era al 3,02%.

Se sale a 8.201 il numero di vittime con gli otto decessi contabilizzati ieri, cala il numero dei ricoveri ospedalieri: 309 ricoverati con sintomi, tre in meno di ieri, e 21 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.