Covid in Campania, oggi 129 positivi e un morto: l'indice di contagio risale al 2,32%

Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Coronavirus in Campania, complice anche l'ormai tradizionale flessione dei tamponi domenicale. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 129 positivi su 5.564 tamponi esaminati, 116 in meno di ieri con 10.350 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 2,32% dei test, quasi un punto percentuale in più rispetto a ieri quando il tasso di positività era all'1,54%.

Se sale a 7.977 il numero di vittime con il decesso contabilizzato ieri, diminuisce il numero dei ricoveri ospedalieri: 178 ricoverati con sintomi, uno in meno di ieri, e 14 malati in terapia intensiva, due in più di ieri.