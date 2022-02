​Covid in Campania, 3.035 casi e 29 morti: indice di contagio stabile al 12,31%, in calo i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice l'ormai tradizionale frenata domenicale dei tamponi. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 3.035 positivi su 24.647 tamponi esaminati, 2.580 in meno di ieri con 21.593 test processati in meno. Di questi, 2.286 su 15.926 sono positivi al tampone antigenico mentre 749 su 8.721 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 12,31%, poco più di ieri quando il tasso di positività era al 12,14%.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Covid, il bollettino di oggi 14 febbraio: 28.630 casi e 281 morti.... IL BOLLETTINO Covid, Agenas: le terapie intensive calano al 12% in 10 regioni,... L'EPIDEMIA Super green pass, obbligo da martedì per i lavoratori over 50.... L'EPIDEMIA Green pass, Sileri: «Abolizione prematura, sì ad una...

Se sale a 9.474 il numero di vittime con i 29 decessi contabilizzati ieri, scende il numero dei ricoveri ospedalieri: 1.213 ricoverati con sintomi, 19 in meno di ieri, e 73malati in terapia intensiva, due in meno di ieri.