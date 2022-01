Covid in Campania, oggi 9.370 positivi e 31 morti: l'indice di contagio sale al 17,41%, aumentano ricoveri e terapie intensive

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice la tradizionale frenata dei tamponi domenicale. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 9.370 positivi su 53.819 tamponi esaminati, 8.297 in meno di ieri con 51.087 test processati in meno. Di questi, 5.039 su 31.537 sono positivi al tampone antigenico mentre 4.331 su 22.282 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 17,41% dei test, poco più di ieri quando il tasso di positività era al 16,84%.

Se sale a 8.742 il numero di vittime con i 31 decessi contabilizzati ieri, cresce ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 1.311 ricoverati con sintomi, 33 in più di ieri, e 92 malati in terapia intensiva, cinque in più di ieri.