Covid in Campania, oggi 782 positivi e 10 morti: l'indice di contagio risale al 4,76%, aumentano i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 782 positivi su 16.421 tamponi esaminati, 543 in meno di ieri con 14.847 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 4,76% dei test, mezzo punto percentuale in meno rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 4,24%.

Se sale a 8.254 il numero di vittime con i dieci decessi contabilizzati ieri, cala il numero dei ricoveri ospedalieri: 341 ricoverati con sintomi, 11 in più di ieri, e 21 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.