​Covid in Campania, 1.948 casi e 12 morti: l'indice di contagio risale al 15,10%

Diminuiscono i nuovi positivi ma risale la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice l'ormai tradizionale frenata domenicale dei tamponi. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.948 positivi su 12.901 tamponi esaminati, 1.473 in meno di ieri con 12.015 test processati in meno. Di questi, 1.630 su 9.247 sono positivi al tampone antigenico mentre 318 su 3.654 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 15,10%, più di un punto percentuale in più rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 13,73%.

Se sale a 9.726 il numero di vittime con i 12 decessi contabilizzati ieri, scende ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 591 ricoverati con sintomi, 17 in meno di ieri, e 30 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.