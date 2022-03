Covid in Campania, 7.595 casi e quattro morti: l'indice di contagio stabile al 17,84%, aumentano i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 7.595 positivi su 42.581 tamponi esaminati, 1.585 in meno di ieri con 7.863 test processati in meno. Di questi, 6.208 su 29.768 sono positivi al tampone antigenico mentre 1.387 su 12.813 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 17,84%, poco meno di ieri quando il tasso di positività era al 18,20%.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Covid, i ricoveri nei reparti crescono in 10 regioni (ma la media... LA PANDEMIA Omicron, supervariante in Israele: «Combinazione con la BA.2,... LA PANDEMIA Cina, in lockdown 42 milioni per Omicron. Con la risalita dei contagi...

Se sale a 9.793 il numero di vittime con i quattro decessi contabilizzati ieri, sale anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 574 ricoverati con sintomi, 21 in più di ieri, e 38 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.