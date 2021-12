Covid in Campania, oggi 1.087 positivi e quattro morti: l'indice di contagio risale al 3,21%

Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.087 positivi su 33.833 tamponi esaminati, 201 in più di ieri con 1.498 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 3,21% dei test, più di mezzo punto percentuale in più rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 2,51%.

Se sale a 8.233 il numero di vittime con i quattro decessi contabilizzati ieri, cala il numero dei ricoveri ospedalieri: 318 ricoverati con sintomi, tre in meno di ieri, e 23 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.