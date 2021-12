Covid in Campania, oggi 1.329 positivi e tre morti: l'indice di contagio stabile al 4,21%, aumentano i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.329 positivi su 31.547 tamponi esaminati, 336 in meno di ieri con 4.793 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 4,21% dei test, poco meno di ieri quando il tasso di positività era al 4,58%.

Se sale a 8.289 il numero di vittime con i tre decessi contabilizzati ieri, aumenta il numero dei ricoveri ospedalieri: 351 ricoverati con sintomi, sei in più di ieri, e 23 malati in terapia intensiva, tre in meno di ieri.